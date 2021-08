Payerne: emigrante condenado a prisão perpétua

Américo Reis, o português emigrado na Suíça que matou a esposa e o filho em abril de 2018, foi esta segunda-feira condenado a prisão perpétua.

De acordo com a imprensa suíça, o Tribunal Distrital do Broye e Nord Vaudois aceitou a pena proposta pelo Ministério Público e classificou o crime do português como “atroz” e “hediondo”.

Recorde-se que no dia 25 de abril de 2018, o emigrante, agora com 53 anos, deslocou-se a casa da ex-companheira e, com recurso a arma de fogo, fez duas vítimas mortais, entre as quais o filho mais velho do casal, com 18 anos.