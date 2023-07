Pauta de luz…

Sonhador de pés no chão, Luxemburgo

Nesse teclado de vida em desenho,

Nessa procura da nota perfeita…

Em todas as vezes que a mim me tenho,

É ao luar que a tua alma me espreita…

Nesse círculo de notas em cor…

Nessa pauta de vida em aguarela,

O que me sai dos dedos é mais que amor…

É esta vida que me chama pela janela…

São notas e pautas em tanto querer…

Ao ritmo do tempo desse passo…

São sons e beijos da alma neste viver,

Ao ritmo deste nosso compasso…

Salta aos olhos a luz em brilho no céu,

É estrela do norte que guia sem dor em dó,

Está a escrever essa historia arrancando esse véu…

Deixando de lado esse muro de ser só…

Segue esse ponto do teu leve sentir…

Segue esse som do teu coração…

É apenas aquilo que esta para vir…

Nesta tua nova e amada canção!

PP_22 072023