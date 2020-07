Paulo Sousa: mais um emigrante de regresso a casa

Segundo a RMC Sport, o técnico português tomou a decisão de sair do clube no imediato por claras divergências com a direção, já que Paulo Sousa se sente “cansado pelas dificuldades que têm sido colocadas no projeto” e também “pela mudança de rumo” dos últimos tempos.

Segundo a mesma emissora, o técnico português já terá inclusivamente comunicado a sua decisão aos jogadores do Bordéus.

A confirmar-se a saída, Paulo Sousa dá por terminada uma aventura de um ano e quatro meses no futebol gaulês, período no qual levou o Bordéus ao 14.º posto na primeira época e 11.º na segunda. No total, o português comandou a equipa em 43 ocasiões, tendo conseguido 13 vitórias, 13 empates e 18 derrotas.