Paulo Sousa debateu se vale tudo para ganhar

A fundação pontifícia ‘Scholas Occurrentes’ promoveu esta quinta-feira um encontro online sobre os valores do desporto e o seu papel na educação das novas gerações, com a participação de Paulo Sousa, treinador e antigo internacional português.

“Não podemos dissociar o futebol da própria vida”, destacou o atual selecionador da Polónia. Paulo Sousa e Gianluca Zambrotta, antigo internacional italiano, falaram sobre o tema ‘Vale tudo para ganhar?’, num encontro que decorreu em parceria com a Câmara Municipal de Cascais.

O treinador português destacou a possibilidade de debater ideias para criar a “cultura do encontro” e de procurar “dar um contributo importante”.

“Vale tudo para ganhar, no sentido de chegar a uma vitória comum, de sociedade, de amor pelo próximo, de saber respeitar os outros, conviver. Saber ganhar e também saber perder”, acrescentou.

Segundo Paulo Sousa, é preciso educar para o “máximo respeito pelo próximo” num desporto que tem a tendência de tornar as pessoas “egocêntricas”.

“Há muitos outros que nos podem ajudar a melhorar. Sem os outros, não nos podemos tornar o que somos, pessoas capazes de também ajudar os outros”, sustentou.

O antigo jogador do Benfica, Sporting e Juventus, entre outras equipas, considera que os treinadores têm hoje de assumir um papel “mais educativo”, apresentando “pontos de referência” para as novas gerações.

“Temos de adaptar-nos, modernizar-nos, porque eles estão imersos nas plataformas digitais”, observou.

Gianluca Zambrotta, campeão mundial com a Itália em 2006, considerou que os jogadores “devem ser um modelo, um exemplo” para as novas gerações, que os imitam.

“No fim de contas, o futebol é um desporto e é preciso que nos divirtamos, senão é melhor fazer outra coisa”, apontou.

A trabalhar nos escalões de formação, Zambrotta declarou que se vive um momento “mais complicado” do que antes, já que encontra crianças e adolescentes com menos “espírito de equipa”.

O encontro contou com o apoio da Federação Italiana de Futebol e do Instituto Italiano da Cultura de Lisboa.

A ‘Scholas Occurrentes’ é uma organização internacional de direito pontifício que foi aprovada pelo Papa a 13 de agosto de 2013; está presente em 190 países nos cinco continentes e integra meio milhão de redes educativas.

Em Portugal, tem sede em Cascais, na antiga escola Conde Ferreira, no centro histórico. Arte, desporto e tecnologia são os pilares do programa educativo da Fundação ‘Scholas Occurrentes’ que utiliza a educação para promover mudanças sociais e nasceu em Buenos Aires, há cerca de 20 anos, por vontade do então arcebispo dessa cidade argentina, Jorge Mario Bergoglio, hoje Papa Francisco.