Paulo Sérgio e Conceição pegaram-se e acabaram expulsos

Os dois treinadores desentenderam-se e foram expulsos por Rui Costa após o segundo golo do FC Porto. Gerou-se depois uma grande confusão à entrada do túnel de acesso aos balneários.

O FC Porto chegou à vantagem com um golo a ‘meias’ entre Marega e Lucas Possignolo (0-1), aos 45+1 minutos, que foi atribuído ao jogador do Portimonense, e desfez o empate alcançado por Fali Candé (1-1), aos 64, com novo autogolo do guarda-redes Samuel Portugal (1-2), aos 67, na sequência de um livre cobrado por Sérgio Oliveira.