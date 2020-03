Paulo Praça tem um hino de esperança para estes tempos de mudança

Em pleno período de quarentena o músico português Paulo Praça apresenta “Tempos de Mudança”, uma música que define como um “hino de esperança” num comunicado enviado à redação do BOM DIA.

“Durante este período de isolamento, aproveitei para fazer aquilo que mais amo: compor”, explica Paulo Praça no referido texto. “Como a canção pode ser sempre uma arma compus “Tempos de Mudança”, uma melodia que apela ao melhor que podemos levar deste período tão insólito e que simultaneamente nos dá alento e esperança. Fiquem em casa, lavem as mãos, bebam muita água e na medida do possível sejam felizes! Obrigada a todos, principalmente aqueles que estão na linha da frente!”

Paulo Praça apresenta em vídeo o tema da sua autoria, que pretende transmitir alguma esperança nos tempos difíceis que se vivem.

O músico de Vila do Conde, tal como milhões de portugueses, encontra-se em quarentena, mas continua a oferecer o seu trabalho através das redes sociais. Depois de um concerto que realizou a partir de casa no passado dia 18 de março, apresenta agora uma canção nova que é também um apelo à mudança positiva que estes tempos podem trazer.

“Tempos de Mudança” é um hino de conforto e esperança que em breve voltaremos a abraçar os nossos, viajar pelo nosso país e pelo mundo, regressar à nossa rotina e ver o mundo e a vida com novos olhos. Com mais humanidade, empatia e respeito pelo planeta, afiança no comunicado divulgado.