Paulo Praça em direto no Dia de Vila do Conde

O músico Paulo Praça apresenta esta sexta-feira, 26 de março, um concerto online, no âmbito das comemorações do Dia de Vila do Conde, que assinala os 1068 anos sobre a data da mais antiga referência documental conhecida com o nome daquela terra.

A Câmara Municipal, no atual contexto pandémico, vai assinalar esta efeméride com o concerto virtual do artista vilacondense, a partir do Auditório Municipal, transmitido na página de Facebook do Município, às 21h00.

Paulo Praça vai apresentar um formato intimista, acompanhado ao piano pelo músico e produtor Eurico Amorim.

O músico vilacondense vai interpretar temas do seu mais recente álbum “Onde”, produzido por Eurico Amorim e Paulo Praça, conta com um ensaio fotográfico de Cesário Alves.

As letras são de Valter Hugo Mãe, José Régio, Jorge Cruz, Ruy Belo, entre outros, para além de canções com a participação de José Cid e Fausto Bordalo Dias.

Paulo Praça vai também incluir algumas canções dos seus álbuns anteriores.

Assista ao concerto na página de Facebook da Câmara Municipal de Vila do Conde e nas redes sociais de Paulo Praça.