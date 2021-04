Paulo Praça dá vida ao evento Sentir Abril 2021

O músico vilacondense Paulo Praça é o produtor musical do evento “Sentir Abril 2021”, no âmbito das celebrações do 25 de Abril, a convite da Câmara Municipal de Vila do Conde.

Pelo segundo ano consecutivo, Paulo Praça, para além de intérprete, assume a produção musical, desta vez com o apoio de Carlos Loureiro na produção e gravação.

Na atual situação de confinamento a Câmara Municipal de Vila do Conde volta a promover um evento online para comemorar esta data histórica. O concerto “Sentir Abril 2021” acontece no dia 24, às 22h, difundido online a partir da página de Facebook da Câmara Municipal, marcará o arranque das comemorações, seguindo-se, às 00h20 do dia 25, no Largo do Artistas a difusão sonora da canção “Grândola Vila Morena” (ação que acontece em Vila do Conde desde 1975).

“Sentir Abril 2021” vai consistir numa apresentação audiovisual que contará com a participação de 21 músicos de Vila do Conde, que interpretarão temas associados à data, em 21 diferentes locais da cidade e do concelho.

“Os Vampiros” de José Afonso, “Pedra Filosofal” de Manuel Freire, “Liberdade” de Sérgio Godinho e “Depois do Adeus” de Paulo de Carvalho foram as canções escolhidas para celebrar esta data.

Este é um projeto realizado e produzido por João Rei Lima, produtor audiovisual, que desde 2017 tem procurado novas formas de dinamizar esta tradição.

Paulo Praça é cantautor, compositor, multi-instrumentista e produtor. Tem colaborado com grupos e artistas como 3 Tristes Tigres, GNR, Pedro Abrunhosa e The Gift. Foi fundador dos grupos TurboJunkie, Grace e Plaza. É um dos protagonistas do projecto “Amália Hoje”.

O seu mais recente trabalho é o Livro-Disco “Onde”, lançado no final de 2020, que conta com letras de Valter Hugo Mãe, José Régio, Jorge Cruz, Ruy Belo, entre outros. E tem como convidados os músicos Fausto e José Cid.