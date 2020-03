Paulo Praça canta o amor em tempos conturbados

O músico de Vila do Conde Paulo Praça lança esta semana o novo single “Quem Mais Amou”, com letra de Simão Praça, servido com um vídeo realizado por Rita Mercedes. O single pertence ao álbum “Um Lugar Pra Ficar”.

Num comunicado enviado à redação do BOM DIA, o letrista Simão Praça descreve este tema como uma metáfora na qual “o amor é como uma grande casa que tem que ser construída por todos nós. Ele pode sofrer com as tempestades, o desinteresse, a indiferença, o abandono, a guerra, entretanto continuará ali. A casa suportará se estiver ali nas alegrias, tristezas, raiva, ciúme e todos os seus sentimentos, tudo o que envolva a alma e o coração. Devemos construir esta casa, deixá-la transformar-se em mansão, pois esse é o verdadeiro amor, o que escuta e compreende e vive dentro de cada pessoa que se deseja amar e não só. Porque o amor não tem raça, nem género, nem orientação sexual. É uno, visceral, universal e transversal a todos nós.”

O álbum “Um Lugar Pra Ficar” conta com prefácio de Pedro Abrunhosa, e composições de nomes sonantes como o escritor Valter Hugo Mãe, o músico brasileiro Pierre Aderne, o jornalista Nuno Miguel Guedes, entre outros.

O músico conta ainda com a colaboração de músicos como Ângelo Freire (guitarra portuguesa), Mário Barreiros, as cantoras Emmy Curl e Diana Martinez e Eurico Amorim.