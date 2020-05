Paulo Praça apresenta single “Linhagem Nenhuma”

Paulo Praça, músico natural de Vila do Conde, apresentou o novo single “Linhagem Nenhuma” do seu mais recente álbum “Um Lugar Pra Ficar”. O tema conta com a participação de Emmy Curl, com letra de Valter Hugo Mãe.

O vídeo realizado por Eurico Amorim foi filmado no Parque Natural do Alvão e nas emblemáticas Fisgas do Ermelo.

“Fui desafiado pelo meu grande amigo e companheiro musical, Paulo Praça, a sair da minha zona de conforto e a realizar pela primeira vez um vídeo. A única premissa era ser gravado apenas com um Iphone. Sendo a fotografia um dos meus principais hobbys, acordámos logo que seria um vídeo mais ‘fotográfico’ e de contemplação paisagista e ao consenso quanto ao local, o mágico Parque Natural do Alvão. Gravado num único dia com a preciosa ajuda de Lígia Claro”.

“Foi muito interessante dar uma imagem a uma história musical, que eu já conhecia a fundo, por ter produzido e ajudado a conceber. O resultado é um vídeo que tenta acompanhar a música na sua imagética mais psicadélica e ‘dreamy‘. Um vídeo simples que explora a dualidade do físico/metafísico. Dualidade revelada também no contraste dos dois personagens, Paulo Praça, numa atitude mais contemplativa, deixa-se perder pela floresta e pelas lindas paisagens do parque e a convidada Emmy Curl que revela um lado mais misterioso e até mesmo fantasmagórico”, esclareceu Eurico Amorim

Paulo Praça convidou a cantora e compositora Emmy Curl (Catarina Miranda) para este “tema especial”. Emmy Curl, natural de Vila Real, reside atualmente na Dinamarca, tem cinco álbuns editados e em 2018 concorreu ao Festival da Canção com o tema “Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada”, escrito por Camila Ferraro e composto por Júlio Resende. O tema conquistou o 2.º lugar e foi o tema mais votado pelo júri.