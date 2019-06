Paulo Portugal: Há uma atenção sobre o nosso país também no cinema

Paulo Portugal foi presidente do júri da crítica internacional do festival de Cannes que terminou no passado dia 25 de maio.

O crítico do Correio da Manhã e autor do blogue Insider teve a responsabilidade de coordenar os trabalhos de nove críticos de todo o mundo, no festival que é “o maior do mundo” mas também “o mais frenético”, afirma Paulo Portugal.

Em entrevista durante o festival de Cannes, o crítico de cinema salientou os três filmes portugueses presentes no festival, considerando “que já não é mau”. Portugal acrescenta a esses três filmes, a presença de “Frankie” de Ira Sachs na competição oficial que foi filmado em Sintra. Neste filme, explicou o crítico, “rodar em Portugal é fácil porque os nossos técnicos são muito bons”.

A atual “atenção sobre Portugal reflete-se também no cinema”, o que pode trazer novas oportunidades à Sétima Arte portuguesa, defende o crítico.

