Paulo Pisco visitou a comunidade “esquecida” da Noruega

O deputado do PS eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, efetuou uma visita a Bergen, Oslo e Notodden, na Noruega, onde participou em vários encontros com a comunidade, que ronda os sete mil portugueses, a maioria das quais nas duas principais cidades. Com esta deslocação, o deputado do PS foi “o primeiro eleito pelo círculo da Europa a visitar um país escandinavo, que, nos últimos anos, particularmente durante o período da crise, registou um aumento considerável da presença de portugueses”, declarou o parlamentar ao BOM DIA.

Em Bergen, Paulo Pisco visitou a associação Lusofonia de Bergen, que realizou um dos seus encontros anuais com a comunidade. A Lusofonia de Bergen é presidida por Hugo Castro Syrstad. Este português criou a Lusofonia de Bergen em 2012 e, um ano mais tarde, impulsionou a Lusofonia de Oslo e a de Svalbad. Numa intervenção, no encontro que decorreu no Bergen Internasjonale Kultursenter, Paulo Pisco reconheceu “o papel fundamental de Hugo Castro” e apelou a que “a comunidade reconheça e apoie a associação, por constituir um fator fundamental para a promoção da coesão da comunidade e também uma ligação com as autoridades locais.”

O deputado visitou também a Lusofonia de Oslo, onde se encontrou com a presidente Isabel Costa e com Ricardo Sá, numa sessão em que foram apresentadas as inúmeras atividades culturais desenvolvidas ao longo do ano. Em Notodden, destacou-se da agenda o encontro com o vice-presidente da câmara local, o tomarense Nuno Marques, que foi guarda-redes do clube da cidade e depois aceitou o convite para se candidatar à Câmara pelo Partido do Centro. Nuno Marques é professor universitário e treinador de guarda redes no Notodden FK. O deputado deu nota da forma como “Nuno Marques é acarinhado e respeitado na cidade, cujo município é presidido pelo Partido Trabalhista”, com quem Paulo Pisco também se encontrou.

Referência ainda para o encontro na residência do Embaixador de Portugal, António Quinteiro, com a comunidade portuguesa, e para o encontro com a deputada do Parlamento norueguês Aaslaug Sem-Jacobsen. Paulo Pisco encontrou-se também com Semra Simkic, funcionária do consulado, com quem abordou as questões relacionadas com o funcionamento da secção consular.