Paulo Pisco visita portugueses no sul de França

O deputado Paulo Pisco, eleito pelo círculo da Europa, inicia esta sexta-feira uma visita oficial de dois dias a França para se encontrar com membros da comunidade portuguesa residente no sul do país.

De acordo com uma nota enviada ao BOM DIA, o deputado socialista visita, pelas 10h00 (horário local) empresas lusas na região de Cannes e, pelas 12h30, participará num almoço de trabalho com a eleita de origem portuguesa daquela cidade, Paula Martins, com o embaixador de Portugal em Paris, com o cônsul-geral de Portugal em Marselha e com o cônsul honorário em Nice.

Durante a tarde, Paulo Pisco visitará o consulado de Nice, pelas 16h00, e uma turma de Língua Portuguesa, 45 minutos mais tarde. Às 18h00 marcará presença numa homenagem aos soldados portugueses que combateram na Primeira Grande Guerra, junto do maire de Beausoleil, Gerard Spinelli.

O seu programa de sexta-feira encerra com um encontro com a comunidade portuguesa, que no município de Beausoleil representa um terço da população.

Sábado, 6 de maio, o socialista estará pelas 12h00 na gala da Confederação do Comércio e Indústria Franco-Portuguesa – CCIFP da região Provence, Alpes e Coté d’Azur (PACA) e encontra-se com a comunidade dessa região.