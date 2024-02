Paulo Pisco visita portugueses no Luxemburgo

O deputado Paulo Pisco, eleito pelo círculo da Europa, vai estar nos próximos três dias no Luxemburgo para participar num conjunto de iniciativas associadas à comunidade portuguesa.

De acordo com a agenda do político, a que o BOM DIA teve acesso, o primeiro compromisso está agendado para as 11h40 deste sábado, 3 de fevereiro, na Escola de Música João Reboredo e, posteriormente, com um encontro com a comunidade em Differdange.

Pelas 13h15, Paulo Pisco desloca-se a Wormeldange para almoçar com membros da União Desportiva Portuguesa.

O compromisso seguinte terá lugar pelas 16h00 em Esch-Sur-Alzette, onde entregará material informático aos alunos do Ensino de Português no Estrangeiro.

Findo o dia, o socialista terá também uma agenda preenchida no domingo, dia em que, pela tarde, estará num encontro com a investigadora Sónia Gonçalves e, às 18h00, visitará a Livraria Pessoa.

Já na segunda-feira, derradeiro dia da viagem oficial, Paulo Pisco encontra-se com o embaixador Pedro Abreu Sousa e com o cônsul-geral Jorge Cruz nas instalações do consulado.

Pelas 16h00, o deputado visita a empresa Sopinor, na companhia do seu fundador, Orlando Pinto, e depois, pelas 17h30, estará no Centro de Apoio Social e Associativo (CASA).