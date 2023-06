Paulo Pisco visita portugueses em Paris, Chatillon-sur-Marne e Orleães

Paulo Pisco, deputado socialista eleito pelo círculo da Europa, vai estar até ao próximo domingo em França para visitar as comunidades de portugueses residentes em Paris, Chatillon-sur-Marne e Orleães.

O primeiro compromisso desta deslocação oficial está agendado já para esta sexta-feira, 30 de junho, às 20h00 na capital francesa. Trata-se da participação no jantar de homenagem a Lídia Sales, fundadora e dinamizadora do projeto Lusopress.

No sábado, o deputado encontrar-se-á às 12h30 com militantes socialista num convívio na Rue de Charenton e viaja posteriormente para Chatillon-sur-Marne, onde se encontrará com a comunidade lusa residente naquela região.

Na manhã de domingo, o derradeiro dia da visita oficial, Paulo Pisco participa às 11h30 na 30.ª edição dos Santos Populares, organizada pela Radio Arc-en-Ciel no Parque de Lignerolles.