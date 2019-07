Paulo Pisco visita portugueses do Luxemburgo

Este domingo o deputado eleito pelo PS na Europa participa no convívio dos sócios da Associação de Pais de Ettelbruck, onde haverá apresentações dos alunos da Escola Portuguesa e entrega de certificados aos formandos dos cursos para adultos.

Paulo Pisco estará antes no no I Congresso Mundial das Redes da Diáspora que se realiza este sábado. O deputado socialista participa no debate sobre a Economia e Desenvolvimento como moderador do painel.

Os outros painéis que decorrem em paralelo têm como temas Associativismo, Ciência e Conhecimento, Cidadania e Eleitos, Apoio Local e Comunicação Social.