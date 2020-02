Paulo Pisco visita Noruega

O deputado eleito pelo PS no círculo da Europa, Paulo Pisco, estará até segunda-feira na Noruega, informa um comunicado enviado pelo partido.

O socialista visitará Bergen, Oslo e Notodden, num programa coorganizado com Hugo Castro Syrstad, da associação Lusofonia Bergen e Nuno Marques, vice-presidente da Câmara de Notodden.

Em Bergen Paulo Pisco irá encontrar-se com o presidente da Câmara. Pelas 18h00 de segunda-feira há um encontro com a comunidade portuguesa no Bergen Internasjonale Kultursenter.

Já no domingo pelas 16h00 haverá oportunidade para o socialista se encontrar com a comunidade portuguesa em Oslo, na sede da associação Lusofonia Oslo.

Na capital norueguesa o deputado encontra-se com o presidente da Câmara e com o vice-presidente, o português Nuno Marques. A ocupação do mesmo como treinador de futebol também merecerá a atenção de Paulo Pisco, com uma visita ao estádio do Notodden FK.

Paulo Pisco tem também encontro marcado com o ministro da Saúde norueguês e com alguns deputados do país nórdico.

A deslocação oficial termina com um jantar com membros da comunidade portuguesa, na residência do embaixador de Portugal em Oslo, António Quinteiro, pelas 19h00 de segunda-feira.