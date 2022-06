Paulo Pisco visita iniciativas da comunidade em Clermont-Ferrand e Paris

O deputado Paulo Pisco, reeleito nas últimas legislativas pelo círculo da Europa, desloca-se este fim de semana a França para uma série de encontros com as comunidades portuguesas.

De acordo com a agenda de Paulo Pisco, a que o BOM DIA teve acesso, a viagem oficial inicia-se já esta sexta-feira, 24 de junho, com um encontro com os membros da Associação Os Camponeses Minhotos, responsáveis pela preparação das Festas de Saint Jean na cidade de Clermont-Ferrand.

No sábado, o deputado socialista participa nas festividades e segue, no domingo, para Paris, cidade onde termina esta deslocação no 4.º Festival des Enfants et de la Sardine, organizado pela Associação Les Amis du Plateau.