Paulo Pisco visita França e Suíça

O deputado do PS eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, desloca-se este fim de semana a Paris e a Genebra. Em nota enviada ao BOM DIA, o grupo parlamentar do Partido Socialista anunciou as atividades nas quais Paulo Pisco vai participar.

O socialista vai participar no jantar de gala Lusotopia, um encontro da lusofonia que contará com intervenções e debates sobre arte, cultura, gastronomia, livrarias e artesanato dos vários países de expressão portuguesa. Trata-se de um evento organizado pela associação Atelier des Noctambules, Les Hirond’ailes, a Coordination des Collectivités de France-CCPF e a Mairie de Crosne.

No sábado Paulo Pisco dá uma conferência intitulada “Les Diasporas des pays de la CPLP”, na Salle Atrium Maison, em Crosne. Haverá também uma conferência sobre o ensino e sobre Aristides de Sousa Mendes, com projeção de filmes.

No domingo o deputado desloca-se a Genebra, estando prevista a sua participação numa ação de sensibilização cívica para a participação política da comunidade portuguesa nas próximas eleições locais, organizada pela comunidade católica e por membros da comunidade portuguesa, na Universidade de Mail.