Paulo Pisco visita comunidades em França e Alemanha

O deputado eleito pelo PS pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, vai efetuar uma deslocação a Paris e Colónia. O socialista recorreu ao Facebook para anunciar o programa das suas visitas a França e Alemanha.

Paulo Pisco vai estar no estrangeiro até 01 de dezembro de 2019. A viagem começa por Paris, com a participação num encontro com empresários e investidores lusófonos e franceses, na embaixada de Cabo Verde. Também na capital francesa, há encontro marcado com membros da comunidade portuguesa, no Comptoir Saudade, da empresária Flora Rodrigues.

No sábado, dia 30, o deputado estará em Colónia, onde se encontrará com o investigador na área do associativismo Nélson Pereira e outros membros da comunidade.

No dia seguinte Paulo Pisco participa na festa da comunidade portuguesa na Renânia do Norte e Vestefália, em que será também homenageado o cônsul-geral de Portugal em Dusseldorf, José Carneiro Mendes, um evento que decorre no Club Banhof Ehrenfeld.