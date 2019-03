Paulo Pisco visita comunidade portuguesa em Toronto

O deputado Paulo Pisco, eleito pelo Círculo da Europa, mas único deputado do Partido Socialista eleito pela emigração, vai passar três dias com os portugueses do Canadá entre 27 e 31 de março.

Programa da visita de Paulo Pisco

28 de março:

9:00 – Entrevista na rádio Chin

10:00 – Entrevista na rádio/televisão Camões e Jornal Milénio

11:00 – Visita ao sindicato CCWU e Filial 506

12:00 – Visita ao sindicato Filial 183

13:00 – Almoço

15:00 – Entrevista na rádio CIRV

16:30 – Visita ao Museu dos Pioneiros

19:00 – Jantar

29 de março:

9:00 – Visita ao Consulado, Aicep e Instituto Camões

11:00 – Visita à Câmara Municipal de Toronto

12:00 – Visita ao centro social “Luso Charities – Toronto”

13:00 – Visita à empresa “Borges Foods Ltd”

14:00 – Almoço seguido de visita à Câmara Municipal de Brampton

18:45 – Entrevista na televisão FPTV

20:30 – Jantar/reunião com a secção local

30 de março:

9:00 – Pequeno almoço/encontro com a comunidade na padaria & pastelaria “Caldense Bakery” (Dundas & Ossington)

11:45 – Visita à escola de português “Novos Horizontes”

13:00 – Almoço

18:30 – Jantar/convívio com militantes/simpatizantes do PS no restaurante “New Casa Abril”