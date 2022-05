Paulo Pisco vem à Suíça visitar a comunidade portuguesa

O deputado Paulo Pisco, reeleito pelo círculo da Europa nas últimas legislativas, inicia esta sexta-feira uma visita de três dias à Suíça para estar junto da comunidade portuguesa.

De acordo com o programa do socialista, o primeiro compromisso está agendado para as 18h30 (hora local) desta sexta-feira, 20 de maio, em Genebra, na Festa dos Vizinhos (Krieg Avenue). De seguida, Paulo Pisco vai juntar-se à Associação dos Graduados Portugueses na Suíça, presidida por Paulo Gomes, para um momento de confraternização com os seus membros.

No sábado, o deputado eleito pelo círculo da Europa desloca-se a Neuchâtel para participar no oitavo aniversário do grupo português de motards 100 Chumbo, às 15h00, e finaliza o dia com uma visita ao Centro Português de Neuchatêl, pelas 19h30.

No último dia da sua deslocação oficial, 22 de maio, Paulo Pisco marca presença, a partir das 9h30, no primeiro Fórum Português da Suíça, em Renens, Lausanne.

#portugalpositivo