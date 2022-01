Paulo Pisco: uma lição para os partidos que abriram a crise política

Este domingo à noite, o atual deputado socialista eleito pela Europa, Paulo Pisco, sem saber ainda os resultados do seu círculo, manifestou entusiasmo relativamente aos resultados do PS, que terá uma vitória ainda mais substancial do que aquela que as sondagens deixavam antever.

“Noite de alegria. Com uma grande vitória e uma grande lição para quem obrigou a fazer eleições antecipadas”, escreveu nas redes sociais Paulo Pisco, debaixo de uma fotografia onde cumprimenta o líder do PS António Costa.

Ao BOM DIA, o parlamentar declarou que “foi uma vitória extraordinária” e insistiu que os perdedores foram os partidos da “geringonça” que não aprovaram o orçamento de Estado para 2021, levando assim à dissolução do governo.

Segundo Paulo Pisco, esse partidos abriram “uma crise política sem razão nenhuma para o fazer” e acabaram por aprender “uma lição”.