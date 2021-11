Paulo Pisco teve agenda intensa em Paris

O deputado eleito pela Europa nas listas do PS, Paulo Pisco, esteve de sexta a domingo na região de Paris para uma série de reuniões e encontros com a comunidade portuguesa.

Paulo Pisco avistou-se com militantes e simpatizantes do PS em Paris. O grupo coordenado por António Oliveira, onde foi abordada “a crise política que se abriu em Portugal devido ao chumbo do Orçamento de Estado para 2022 e das eleições antecipadas, marcadas para 30 de janeiro”, disse o parlamentar nas redes sociais.

Sandra Canivet da Costa, que editou e publicou “A extraordinária história de Portugal ” a pensar nos filhos dos portugueses residentes em França foi outra portuguesa com que se encontrou Pisco que descreveu o livro como “um esforço muito meritório nesta obra de autor que deve ser reconhecido”.

Na mairie de Pontaul-Combault, localidade com forte presença portuguesa, Paulo Pisco participou na homenagem a Mário Castilho, “um dirigente associativo que deu quase 50 anos da sua vida a ajudar os portugueses a integrarem-se e a aproximar a França e Portugal, para o que muito contribuiu também o apoio sempre indefectivel dos maires de Pontaul-Combault nos últimos 40 anos”.

O deputado socialista comsidera que “Mário Castilho é um exemplo e uma referência para a comunidade e para o associativismo. Uma homenagem mais do que merecida”.

Paulo Pisco teve também um “encontro muito frutuoso com a direção da Associação Portuguesa Cultural e Social de Pontaul-Combault”, como o próprio o descreveu. O deputado crê que esta é “uma associação exemplar na defesa dos portugueses e da sua integração, da promoção cultural, no ensino da língua le do apoio social”.

O deputado do PS visitou ainda empresas de portuguesas e participou no jantar da Academia do Bacalhau de Paris.