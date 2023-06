Paulo Pisco saúda no parlamento candidatos portugueses nas eleições luxemburguesas

O deputado Paulo Pisco fez duas intervenções que fiz na Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas do parlamento português na Audição regimental do Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho e dos secretários de Estado das Comunidades, Cooperação e Internacionalização.

Na primeira intervenção, o deputado Paulo Pisco destaca a importância do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas para a presença portuguesa no mundo, com uma saudação especial aos 114 candidatos portugueses nas recentes eleições locais do passado dia 11 de junho no Luxemburgo.

O deputado eleito pela emigração europeia, referiu também o papel da diplomacia portuguesa em aproximar alguns países em África, nomeadamente, das posições de apoio à Ucrânia e sobre as razões que explicam a incapacidade da Europa para evitar que continuem a ocorrer tragédias como a que no passado dia 14 de junho vitimou mais de cinco centenas de pessoas no Mediterrâneo, ao largo da Grécia, entre as quais muitas mulheres e crianças.

Na sua segunda intervenção, Paulo Pisco, congratula-se pela antecipação da entrada em funcionamento do Consulado Virtual, a modernização do atendimento consular e sobre a substituição dos equipamentos informáticos onde os computadores são já mais antigos.