Paulo Pisco reune com secção do PS de Bruxelas

“No âmbito das reuniões com os militantes de cada seção nas comunidades, participo amanhã numa reunião da seção do PS de Bruxelas para debater assuntos de interesse das comunidades”, anunciou o deputado do PS eleito na Europa pela emigração.

Esta reunião faz parte de um conjunto de encontros digitais com todos os militantes das secções no estrangeiro, na Europa e Fora da Europa, para discutir com os militantes de cada secção.

Os temas a abordar nestes intercâmbios serão a “afirmação dos valores e ideais do PS, a resposta às necessidades e expetativas das nossas comunidades, o pós-pandemia, a dinamização das secções, o combate às forças de extrema-direita, o próximo Congresso do PS e outros assuntos”.

O deputado Paulo Pisco, deputado eleito pela emigração europeia que está por trás desta iniciativa considera em missiva enviada às secções e à qual tivemos acesso que “enquanto não dispomos ainda de liberdade total de mobilidade e de nos reunirmos presencialmente, vamos agora dar início a um conjunto de reuniões digitais com os militantes de cada secção”.

A primeira reunião foi no dia 1 de maio, com os militantes da secção de Paris.