Paulo Pisco retoma campanha presencial em Paris

O deputado Paulo Pisco, que é candidato à sua sucessão nas listas do Partido Socialista, retoma esta semana a campanha eleitoral no contexto da repetição das eleições no círculo da Europa.

Paulo Pisco está em Paris e arredores de 23 a 25 de fevereiro. Esta quarta-feira, o deputado encontrou-se com Olivier Afonso, especialista em efeitos especiais para cinema e autor da banda desenhada “Les Portugais”.

Dia 24, quinta-feira

16h00 – Encontro com o maire de Garges-Les-Gonesse, Benoit Jimenez, e com a comunidade portuguesa, para esclarecimento sobre o atual processo de repetição das eleições e sobre o programa de Governo do PS para as comunidades.

20h00 – Encontro com a direção da associação “Les Amis du Plateau”.

Dia 25, sexta-feira –

11h00 – Visita à peixaria portuguesa Georges.

11h30 – Visita à empresa Ecova Environnment, de Fátima Alves. Franconville.

12h15 – Almoço com membros da comunidade no restaurante português “La Maison Bleu”.

15h00 – Encontro com a maire de Bezons, Nessrine Menhaouara e com a comunidade portuguesa para esclarecimento sobre o atual processo de repetição das eleições e sobre o programa de Governo do PS para as comunidades.

19h00 – Encontro com a comunidade portuguesa para esclarecimento sobre o atual processo de repetição das eleições e sobre o programa de Governo do PS para as comunidades. Pastelaria Belém.

21h30 – Participação no jantar da Academia do Bacalhau de Paris.