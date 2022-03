Paulo Pisco: repetição das eleições foi acidente que não voltará a acontecer

“Em Paris tivemos uma sala literalmente cheia de portugueses que nos transmitiram forte apoio para continuarmos a trabalhar para as comunidades”, disse José Luís Carneiro ao BOM DIA, no final de um périplo que o levou a Londres, Paris e, por fim, ao Luxemburgo.

“Dar continuidade ao reforço da política de língua portuguesa, formação dos trabalhadores em língua portuguesa e valorização dos serviços consulares”, são as três prioridades definidas pelo ex-Secretário de Estado das Comunidades que agora é secretário-geral adjunto do Partido Socialista, que se fez acompanhar do cabeça de lista do partido na Europa e atualmente deputado.

Paulo Pisco confirmou o balanço de José Luís Carneiro, acrescentando que é importante destacar “a mobilização e compreensão dos portugueses quanto ao que se passou na anulação das eleições”. Apesar de estarem “zangados”, disse Paulo Pisco, os eleitores “sabem que o PS não pediu a anulação”.

“Nunca tinha acontecido a anulação de um ato eleitoral na nossa democracia”, insistiu Paulo Pisco que lamenta as consequências negativas: “a Assembleia da República não se constitui e o governo não se forma”.

Tanto o deputado socialista como José Luís Carneiro, deixaram um apelo à participação eleitoral. Pisco considera que esta repetição das eleições foi “um acidente que não voltará a repetir-se”.

Interrogados pelo BOM DIA sobre se irão assumir cargos governativos no executivo que prepara António Costa, José Luís Carneiro considerou que “tudo o que tem vindo a sair publicamente é mera especulação” e que há que aguardar os resultados do voto da emigração na Europa. Paulo Pisco limitou-se a pedir aos portugueses da Europa que “cada voto é uma forma de influência”.