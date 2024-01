Paulo Pisco regressa a Paris para encontro com a comunidade

O deputado Paulo Pisco, eleito pelo círculo da Europa, vai estar até ao próximo domingo na região parisiense para participar num conjunto de atividades promovidas pela comunidade portuguesa.

A agenda do socialista, enviada esta sexta-feira ao BOM DIA, dá conta que o seu primeiro compromisso oficial tem início pelas 19 horas no 24.º Salão de Vinhos e Produtos da Terra em La Garenne-Colombes, atividade levada a cabo no âmbito da geminação da comuna local e Valpaços.

Já no sábado, 27 de janeiro, Paulo Pisco visita o supermercado Les Saveurs du Portugal às 10h30 e, da parte da tarde, segue para um encontro na Associação Alegres do Norte, que recebe a Banda Filarmónica Portuguesa de Paris às 16h00. Três horas depois haverá, ainda, um encontro da Queijaria Nacional de Batignoles.

No domingo, derradeiro dia da deslocação, o também candidato número um do PS ao círculo da Europa nas próximas legislativas vai encontrar-se, pelas 11h00, com membros da comunidade na Pastelaria Belém e segue, às 12h30, para um encontro com militantes e participantes do seu partido.