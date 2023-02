Paulo Pisco regressa a Paris para encontro com a comunidade

O deputado Paulo Pisco, eleito pelo círculo da Europa, vai estar até sábado em Paris para marcar presença numa série de encontros com a comunidade portuguesa.

A visita oficial inicia-se já durante a tarde desta sexta-feira, pelas 17h45 (hora local), com uma homenagem à professora Maria Beatriz Rocha Trindade, docente que será agraciada com a “Grande Medaille de Vermeil de la Ville de Paris” na Marie de Paris.

Segue-se, pelas 19h30, a celebração do 10.º aniversário da Assocation Portugal du Nord au Sud, com a representação da peça “Saudade ici et lá bas”, com Isabel Ribeiro, Dan Inger e Simon Gielen no Theatre Silvie Monfort, em Sain-Brice-sous-Forêt.

Já este sábado, o governante estará na capital portuguesa para realizar, às 10h00, uma intervenção no Fórum das Migrações, no âmbito da mesa-redonda “Migrações Seguras. O Contexto Europeu e Internacional”, organizado pelo PS e com a participação dos ministros da Administração Interna, da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, do Secretário-Adjunto do PS, da Secretária nacional do PS para as Autarquias, a presidente da ANMP, deputados e eurodeputados e representantes de organizações na área das Migrações.