Paulo Pisco regressa a França para ouvir os portugueses

O deputado socialista Paulo Pisco, eleito pelo círculo da Europa, vai estar esta semana em Paris, Lyon e Clermont-Ferrand para participar num conjunto de iniciativas ligadas às comunidades portuguesas residentes em França.

Em nota enviada ao BOM DIA, o governante dá conta que este périplo se inicia já na quarta-feira, 10 de janeiro, pelas 10h30 (hora local) com um encontro com os alunos dos cursos de Português do Liceu Balzac. Neste estabelecimento de ensino, terá lugar uma discussão em torno do tema “Viver Abril na Educação”, promovendo a temática “Caminhos para uma escola plural e participativa”.

Ainda esta quarta-feira, mas no período da tarde, Paulo Pisco visita o consulado-geral de Portugal em Paris, estrutura onde será recebido pelo cônsul-geral, Carlos Oliveira.

De seguida, o representante da diáspora segue para Lyon para um jantar com membros da seccção socialista da cidade.

No dia seguinte, quinta-feira, às 11h00, Paulo Pisco participa no debate “Os 50 anos da Revolução dos Cravos”, organizado pela embaixada e pela Universidade de Lyon. Às 15h00, marca presença na cerimónia de plantação de uma árvore alusiva aos 50 anos do 25 de Abril no Parque Tête D’Or e, duas horas depois, assistirá à abertura da exposição “Portugal:25 de Abril de 1974, enfim a liberdade!”. Para fechar o dia, o governante assistirá pelas 20h30 a um espetáculo de dança na Maison de la Dance de Lyon, dirigido por Tiago Guedes.

Sexta-feira é o derradeiro dia da visita oficial de Paulo Pisco a França. Neste dia, a agenda começa pelas 11h00 em Clermont-Ferrand com um encontro com o maire Olivier Bianchi e com a vereadora portuguesa Manuela Ferreira. Ao almoço, haverá um encontro com o presidente da Associação Casa de Portugal – Camponeses Minhotos, João Veloso, e membros da comunidade. No final do dia, Paulo Pisco regressa a Lyon para discutir questões sobre a comunidade portuguesa em França.