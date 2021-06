Paulo Pisco recebeu medalha da cidade de Beausoleil

A Mairie de Beausoleil atribuiu ao deputado do PS eleito pelas comunidades portuguesas na Europa, a medalha da cidade por ocasião das celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Paulo Pisco partilhou foto da cerimónia de entrega da medalha da cidade com representantes da comunidade portuguesa, Joaquim Pires, Cônsul Honorário de Nice e empresário, José Paiva, residente no Mónaco, António Ribeiro (empresário), Jorge Gomes (Adjunto do maire de Beausoleil), António Gonçalves (empresário), Maria Gonçalves, Celine Tavares (funcionária na mairie de Beausoleil).

A medalha de Beausoleil é atribuída a personalidades que tenham dado contributos para a coesão e desenvolvimento da cidade, neste caso pondo em destaque a importância da comunidade portuguesa, que representa cerca de 35 por cento dos cerca de 15.500 cidadãos que compõem a população total, a grande maioria da região norte do país, sobretudo do distrito de Braga.

Beausoleil é um município do departamento dos Alpes Marítimos da região Provence, Alpes e Cote d’Azur, fronteiro com o Mónaco, que começou a acolher portugueses essencialmente a partir dos anos 70, tendo o fluxo migratório sido acentuado a partir dos anos 90, quando houve as maiores vagas de portugueses a chegar à cidade.

A medalha da cidade já foi atribuída a outras individualidades portuguesas, como o chef Philippe da Silva, recentemente falecido, o ex-treinador do Mónaco, Leonardo Jardim ou ao ex-Cônsul de Portugal em Marselha, Pedro Marinho da Costa.

Na sua deslocação à região, o deputado Paulo Pisco visita o Consulado Honorário em Nice e encontrou-se com o Cônsul Honorário Joaquim Pires, com a viúva do chef recentemente falecido Philippe da Silva, com o presidente da Confederação do Comércio e Indústria da Região PACA, Jorge Mendes, com a professora de cursos de Português na Universidade Aix-Marseille, Patrícia Madeira, entre outros.

