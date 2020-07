Paulo Pisco recebe emigrantes na fronteira de Vilar Formoso

O deputado das comunidades portuguesas Paulo Pisco, eleito pelo círculo da Europa, vai deslocar-se no próximo sábado a Vilar Formoso com o intuito de receber os emigrantes que cruzam a fronteira no primeiro dia de agosto e para vincar a mensagem de que Portugal é um país seguro.

“Portugal é um país seguro, mas o vírus não tira férias”, afirmou através de um comunicado enviado ao BOM DIA e em que também aproveita para anunciar a divulgação de um folheto informativo destinado à diáspora.

“[Com este folheto] procuro também contribuir para que os portugueses não tenham receio de vir de férias a Portugal, dado que muitos hesitam devido a muita informação distorcida e desinformação sobre a situação em Portugal. É preciso que saibam que é tão importante não terem receio de vir, como cumprir as regras sanitárias de higiene, uso de máscara e distanciamento social, de forma a que cada um possa cuidar de si e de todos”, escreveu.

Nesta ação de boas-vindas vão estar presentes os deputados do distrito de Viseu e da Guarda, e os dirigentes políticos José Rui Cruz (também presidente da Federação do PS de Viseu), Lúcia Araújo, Santino Pacheco, Cristina Sousa e o presidente da Federação do PS da Guarda, Alexandre Lote.