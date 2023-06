Paulo Pisco: PSD virou as costas às comunidades

O deputado do PS eleito pelo Círculo da Europa, Paulo Pisco, lamentou que o PSD tenha desperdiçado a única oportunidade que, a título individual, cada deputado tem em cada sessão legislativa para, em plenário, falar e defender as comunidades.

Numa interpelação a Maló de Abreu, o único deputado que o PSD tem eleito pelas comunidades, que interveio ao abrigo do artigo 77 nº 2 do Regimento da Assembleia da República, que permite a cada deputado individualmente em cada sessão legislativa usar seis minutos para intervir em plenário, Paulo Pisco considerou que não obstante o tema do 25 de abril ser fundamental (tema que, segundo o deputado socialista, terá abordado em exclusivo), “faz pouco sentido fazer uma intervenção dessa natureza quando, ainda por cima, se tinha acabado de celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, ocasião por excelência para lembrar e puxar pelas comunidades”.

Em vez disso, a intervenção do PSD no ponto das declarações políticas foi sobre a autonomia regional. “Isto significa que o PSD virou às costas às comunidades portuguesas. O único deputado que o PSD tem é aquele que não lhes dá importância. O parlamento precisa de vozes sérias, credíveis e afirmativas de todos em defesa das nossas comunidades” afirmou Paulo Pisco.

“Por que razão desperdiçou esta oportunidade de aqui fazer a defesa das comunidades portuguesas? É porque o senhor deputado não se sente confortável ou é porque seu partido não lhe dá a oportunidade que deveria dar e como sempre o PSD defendeu as nossas comunidades?”, interrogou o deputado do PS.