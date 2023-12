Paulo Pisco promove a importância do associativismo para a diáspora em Paris

O deputado socialista eleito pelo círculo eleitoral da Europa, Paulo Pisco, esteve nos passados dias 8 e 9 de dezembro em Paris, onde promoveu a importância do associativismo na integração das diásporas na Subcomissão das Diásporas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.

Na sexta-feira, dia 8, o deputado esteve na Subcomissão das Diásporas da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, onde presidiu uma audição com o objetivo de “valorizar perante o Conselho da Europa o movimento associativo, para que possa ser olhado com todo o potencial que representa na integração de migrantes”, explica.

Para reunião de tema “A Importância do Associativismo na Integração das Diásporas” Paulo Pisco convidou a Associação Portuguesa Cultural e Social de Pontault-Combault (APCS), que se fez representar pelos presidente e vice-presidente da APCS, Cipriano Rodrigues e Anabela Lopes. Também presente esteve o responsável do Gabinete do Cantão de Vaud para a integração de estrangeiros e prevenção do racismo, Migjen Kajtazi.

Segundo uma publicação do deputado nas redes sociais, “as apresentações foram excelentes e tiveram como objectivo valorizar a relevância das associações no domínio da integração. E o facto de uma associação portuguesa como a APCS poder partilhar no Conselho da Europa a sua experiência é uma valorização de todo o movimento associativo português nas comunidades”, diz.

Paulo Pisco reforça que “a Associação Portuguesa de Pontault-Combault é um exemplo extraordinário de um trabalho muito relevante no apoio, defesa, coesão e afirmação da comunidade”, agradecendo o excelente contributo dos presidentes.

Da parte da tarde, Paulo Pisco apresentou os resultados da reunião do Comité da Sociedade Civil para os Direitos das Crianças na qual esteve presente, sobre a deportação de crianças ucranianas para a Federação Russa ou para territórios temporariamente ocupados.

No final do dia, o deputado fez ainda uma visita ao mercado de Rungis, nos arredores de Paris, onde foi recebido pelo presidente da empresa J’Oceane, José Correia, o segundo maior distribuidor de produtos do mar de França, com cerca de duas mil toneladas distribuídas mensalmente.

Segundo o deputado, esta é uma empresa liderada por um português com “enorme sucesso” que “emprega cerca de 200 pessoas, que distribui cerca de duas mil toneladas de produtos do mar por mês e abastece muito dos melhores restaurantes de toda a região parisiense”, explica. “Ficámos até às três da manhã para poder ver o movimento de organização das caixas com peixe para serem levadas em carrinhas um pouco para todo o lado, a partir do mercado abastecedor de Rungis, junto a Orly, Paris”, partilha Paulo Pisco.

No sábado, dia 9 de dezembro, o deputado esteve em direto na RTP Internacional, onde fez um comentário sobre o Orçamento de Estado para 2024 para as Comunidades Portuguesas, com o ex-deputado do PSD José Cesário e moderação da jornalista Rosário Lira, que considera “o melhor de sempre para a área da política externa e para as Comunidades Portuguesas”.

Paulo Pisco terminou o dia junto da comunidade, marcando presença na Gala anual da Academia do Bacalhau de Paris, presidida por Luís Gonçalves, que fez mais um dos seus tradicionais jantares de “sala cheia e animada”.