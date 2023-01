Paulo Pisco preside Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Luxemburgo

O deputado do PS eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, tomou posse para um novo mandato como presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Luxemburgo.

O deputado recordou o percurso da criação do Grupo de Amizade Luxemburgo-Portugal, o primeiro criado na Câmara dos Deputados do grão-ducado, o que ficou a dever-se à importância da comunidade portuguesa e ao impulso do então deputado de origem portuguesa Félix Braz.

Recordou também a excelência das relações entre os dois países, o que ficou bem patente aquando da última visita do grão-duque Henri a Portugal, em maio de 2022, com a maior comitiva de sempre, com cerca de 170 representantes das mais diversas áreas de atividade, da economia à cultura, da política à ciência, do espaço aos serviços financeiros, com uma forte presença de luso-descendentes.

Os grupos parlamentes de amizade podem ter um papel muito relevante na consolidação dos laços entre países e contribuir para um melhor conhecimento entre os povos, através dos contactos entre representantes dos mais variados setores.

Na reunião foi apresentado um plano de atividades e marcado o primeiro encontro com a nova embaixadora do Luxemburgo em Portugal, Martine Schommer.

Fazem parte do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Luxemburgo os deputados do PSD, Sónia Ramos (1ª vice-presidente), Helga Correia, Alexandre Simões, António Cunha, Barreiras Duarte, do PS, Nathalie Oliveira (2ª vice-presidente), Raquel Ferreira, Cristina Sousa, José Rui Cruz, Vera Braz, Irene Costa, do Chega, Bruno Nunes e da IL, Bernardo Blanco.

O deputado Paulo Pisco integra também os grupos parlamentares com a França (2º vice-presidente), com Andorra e com a Venezuela.