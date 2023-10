Paulo Pisco preside evento de escritoras da diáspora em Paris

O deputado eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, presidiu à apresentação do livro “Dona Zezinha – A vida singular de uma professora” de Altina Ribeiro, assim como à moderação do debate “Os Escritores na Diáspora- Portugal Visto de Fora” com a participação das escritoras portuguesas residentes em França, Alice Machado, Alexandra Vieira, Carla Pais e Altina Ribeiro, na passada quinta-feira, em Paris.

A apresentação do mais recente livro da autora portuguesa Altina Ribeiro, “Dona Zezinha – A vida singular de uma professora”, deu-se na passada quinta-feira, no Salão Eça de Queiroz do consulado-geral de Portugal em Paris.

O evento contou com a apresentação do deputado Paulo Pisco e com a introdução do Cônsul-Geral em Paris, Carlos Oliveira, que abriu a cerimónia com o destaque da importância da presença de todos os convidados, assim como a comunidade portuguesa que esteve representada na apresentação.

O encontro foi dividido em duas partes, uma primeira com a apresentação do livro, e a segunda que consistiu num debate com discussão da temática “Os Escritores na Diáspora- Portugal Visto de Fora”, com a participação das escritoras portuguesas residentes em França, Alice Machado, Alexandra Vieira, Carla Pais e Altina Ribeiro.

Segundo Paulo Pisco, “Dona Zezinha – A vida singular de uma professora” é “um livro de memórias vivas”, que “nos remete para um tempo histórico, um contexto da realidade portuguesa, onde nós podemos ver bem as dificuldades da vida das pessoas, mesmo aquelas que tinham algum estatuto, como era o caso da dona Zezinha. Essas dificuldades levam a que mais tarde ou mais cedo, um após outro, acabem por deixar as aldeias e partam para a emigração”.

O livro fala-nos de uma professora cuja história de vida surge como exemplo de um dos percursos individuais traçados pelos vários portugueses que emigraram para fora do país, não se caracterizando apenas como uma narrativa biográfica, mas também como “um livro de história”, segundo a sua apresentação oficial.

O deputado não deixou de parabenizar Altina Ribeiro pela forma como “conseguiu dar coerência a toda esta narrativa retirada das memórias de Carlos Alexandre”, o filho da personagem principal que, ao acompanhar e nos transmitir o percurso da sua mãe “nos permite ter um olhar sobre o que era Portugal nesse período dos anos 50, ao longo deste tempo, até aos tempos recentes”, tendo o mesmo falecido em 2019.

O debate que se seguiu com as escritoras portuguesas convidadas deu palco a essa temática “muito cara aos autores que vivem fora do nosso país, que são descendentes portugueses ou que vieram de Portugal, e que fazem a sua vida no estrangeiro”, como destacou Paulo Pisco.

“São temáticas muito ricas e portanto há uma outra perspectiva, uma outra noção: também há dificuldades relativamente a essa dimensão dos escritores portugueses que vivem nas comunidades”, continuou o moderador Paulo Pisco sobre o debate que, segundo o mesmo, foi “muito, muito participado”.

O livro, que já tinha sido editado em francês, conta agora com a versão portuguesa com complementos de informação que não constam da versão original, escritos depois da autora ter visitado algumas das aldeias por onde passou dona Zezinha e conversado com alguns dos seus ex-alunos, segundo o Lusojornal.

No dia seguinte ao evento, o deputado encontrou-se ainda com a Coordenadora do Ensino de Português em França, Isabel Sebastião, com quem discutiu “algumas das dificuldades que têm surgido e as relações entre Portugal e a França ao nível do ensino”, neste início do ano letivo em Paris.