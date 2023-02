Paulo Pisco no Luxemburgo para encontros com a comunidade

O deputado Paulo Pisco, eleito pelo círculo da Europa, inicia esta sexta-feira uma visita oficial de três dias ao Luxemburgo para uma série de encontros com a comunidade portuguesa.

A visita inicia-se pelas 19h30 (hora local) desta sexta-feira com um encontro com candidatos portugueses e lusófonos às eleições locais de 11 de junho no Luxemburgo.

Já no sábado, dia 25, o governante encontrar-se-á pelas 11h30 com Heidi Martins, investigadora na área das migrações e da imigração portuguesa no Luxemburgo. Segue-se, pelas 13h00, uma participação na conferência sobre a emigração lusófona com a professora Maria Beatriz Rocha-Trindade, onde o colunista do BOM DIA Daniel Bastos apresenta a obra “Crónicas – Comunidades, Emigração e Lusofonia”.

Duas horas depois, Paulo Pisco assiste à abertura do Festival das Migrações e reúne-se com responsáveis do Departamento das Migrações e do sindicato OGBL.

De forma a encerrar as atividades oficiais de sábado, o deputado eleito pelo círculo da Europa intervém num debate sobre as eleições comunais e os direitos dos cidadãos estrangeiros residentes no Luxemburgo.

Do domingo, derradeiro dia da deslocação, Paulo Pisco regressa ao Festival das Migrações para se encontrar com representantes da comunidade portuguesa.