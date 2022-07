Paulo Pisco no Luxemburgo este fim de semana

O deputado eleito pelo PS na Europa passa o fim de semana no Luxemburgo para participar no evento que marca os 120 anos do LSAP, o partido socialista do Luxemburgo, mas também para várias reuniões e eventos da comunidade.

Este é o programa de Paulo Pisco no Luxemburgo:

Sexta-feira, dia 1 de julho

18h00 – Encontro com o Cônsul-Geral de Portugal no Luxemburgo, Jorge Cruz.

19h30 – Jantar de trabalho com membros portugueses do LSAP e eleitos a nível local. Restaurante Chez Luís. Esch-sur-Alzette.

Sábado, dia 2

10h00 – Participação na cerimónia do 120º aniversário do LSAP – Partido Socialista do Luxemburgo, com intervenção no painel com o deputado europeu Marc Angel sobre os valores da esquerda, a relação entre Portugal e o Luxemburgo e a importância política da comunidade portuguesa no Grão-Ducado. Participam também os co-presidentes Francine Closener e Dan Biancalanca, vários ministros, como Jean Hasselborn, Tania Boferding, entre outros. Esch-sur-Alzette.

15h30 – Encontro com o embaixador do Portugal no Luxemburgo, António Gamito.

Domingo, dia 3

11h30 – Encontro com candidatos portugueses e luxemburgueses às próximas eleições locais em Differdandge. Place du Marché.

12h30 – Participação na festa portuguesa organizado pelo grupo “Tricanas”. Parc Gerlach.