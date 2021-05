Paulo Pisco no Luxemburgo

O deputado eleito pelo PS na Europa, Paulo Pisco, está no Luxemburgo a partir desta quarta-feira para participar nas comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, mas também para encontros com a comunidade e os representantes diplomáticos.

Programa completo da visita de Paulo Pisco ao Luxemburgo:

Quarta-feira, dia 5

17h00 – Participação na celebração do Dia da Língua, organizada pelo Centro Cultural Camões do Luxemburgo, com a intervenção de escritores (Teolinda Gersão e Vera Fernandes) e pintores lusófonos (Nathalie Afonso, Pedro Amaral e Sidney Fernandes).

Quinta-feira, dia 6

11h00 – Reunião com o embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito, e com o Cônsul-Geral, Gomes Samuel. Visita ao consulado.

12h30 – Reunião com a presidente da Associação de Divulgação e Intervenção Educativa – ADIE, Sónia Candeias Wosniak.

17h00 – Reunião com a presidente interina da CCPL, Paula Martins.

Sexta-feira, dia 7

11h00 – Reunião com o presidente da Associação de Pais de Ettelbruck, Fernando Vieira.

12h30 – Reunião com membros da secção do PS Luxemburgo.