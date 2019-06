Paulo Pisco: Não se pode ignorar a realidade das diásporas na Europa

O deputado do PS pelas Comunidades Portuguesas na Europa, Paulo Pisco, foi eleito relator do relatório sobre “Uma política europeia para as diásporas”, numa reunião da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa que se realizou em Zurique, Suíça.

“Trata-se de um contributo importante para que as diásporas dos 47 países do Conselho da Europa possam ser mais reconhecidas e apoiadas, tanto nos países de acolhimento como nos de origem”, afirma Pisco em comunicado acrescentando que, serão “recomendações que têm por fim lançar os alicerces de uma estratégia europeia neste domínio”.

Em entrevista ao BOM DIA, Paulo Pisco destaca a importância das diásporas na Europa: “atualmente existem cerca de 20 milhões de cidadãos da União Europeia a viver noutro Estado-membro e cerca de 22 milhões oriundos de países terceiros. Trata-se, portanto, de uma realidade muito importante que não pode ser ignorada a nível europeu nem pelos governos nacionais, que têm práticas e ações muito diversas uns dos outros”.

O relatório vai analisar as práticas dos diferentes países do Conselho da Europa na relação que mantêm com as suas diásporas, estruturas de apoio institucionais, participação cívica entre outros domínios, no sentido de fazer recomendações que possam contribuir para a sua valorização, melhores apoios e reforço dos laços.

Veja a entrevista de Paulo Pisco: