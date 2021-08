Paulo Pisco: não conhecemos bem os portugueses da diáspora

“A relação com os portugueses e lusodescendentes que estão fora do país não é fácil, não apenas por causa da distância e dispersão, mas acima de tudo porque não os conhecemos suficientemente bem”, começou por afirma numa das duas intervenções que fez o deputado Paulo pisco no congresso do PS que teve lugar este fim-de-semana em Portimão.

O deputado eleito pela Europa defendeu “a necessidade de fazer um mapeamento das comunidades portuguesas para as conhecer melhor nas suas diferentes perspetivas e para saber melhor quais são as suas expetativas em relação ao país de acolhimento e em relação a Portugal”.

“Este trabalho de conhecer melhor as nossas comunidades deveria mobilizar não apenas o governo, mas também o parlamento, as universidades, as autarquias, o Observatório da Emigração, e as nossas missões diplomáticas e consulares”, defendeu o parlamentar, acreditando que “melhores políticas para as comunidades são um fator determinante de desenvolvimento para o nosso país, como se vê, por exemplo, pelo Programa Regressar, pelo Plano Nacional de Investimentos da Diáspora ou da quota de 7 por cento para os filhos de emigrantes acederem ao ensino superior em Portugal”.

Paulo Pisco mencionou ainda a necessidade de avançar com um projeto de Museu Nacional da Emigração ou da Diáspora, “aliás, aprovado já numa moção de que fui o primeiro subscritor no congresso de Lisboa em 2016”, recordou. Para o deputado socialista, este Museu Nacional da Emigração “tem uma dimensão humana que poucos museus terão no nosso país e poderia ser criado à semelhança do Epic Museum, o museu da emigração irlandesa, que está em Dublin e é inteiramente digital. Também Portugal deveria ter um grande museu que honrasse e retratasse a história e a memória da nossa emigração e do seu importantíssimo legado humano, cultural, patrimonial e linguístico, associado a outros polos museológicos existentes no país e no estrangeiro”. O deputado considera que um museu assim “seria um sucesso entre os milhões de portugueses e lusodescendentes, desejosos de conhecer as suas raízes e origens”, defendendo a sua criação em Matosinhos.

Além deste intervenção, Paulo Pisco defendeu ainda uma moção relativa à importância das diásporas que pode ler aqui.