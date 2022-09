Paulo Pisco na reunião da Comissão das Migrações e Refugiados do Conselho da Europa

“Estarei em Atenas, nos dias 18 e 19, para participar na Reunião da Comissão das Migrações e Refugiados da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e da subcomissão das Diásporas, de que sou o presidente”, revelou Paulo Pisco em comunicado enviado ao BOM DIA.

Na Sub-Comissão das Diásporas, o tema em discussão será “As Diásporas como Força Transformadora – As Relações entre a Grécia e a sua Diáspora”.

Nesta reunião participam o presidente da Comissão Permanente Especial para os Gregos no Estrangeiro do Parlamento Helénico, Savvas Anastasiadis e o Diretor do Centro de Estudos Europeus, Othon Anastasakis.

Na reunião da Comissão das Migrações, em temas em debate são “Da teoria dos Direitos Humanos à proteção dos refugiados”, “A solidariedade europeia no contexto da migração e asilo”, “A integração e a inclusão social de migrantes e refugiados” e o “Contributo do Conselho da Europa para a implementação do Pacto Mundial para as migrações seguras, ordenadas e regulares e o Pacto Mundial para os Refugiados”.

Participam no encontro o Presidente do Parlamento Grego, Constantin Tassoulas, e outras individualidades em representação da Organização Internacional das Migrações e do Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas.