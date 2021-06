Paulo Pisco na Arménia

O Deputado do PS eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, teve um encontro com o Alto Comissário para os Assuntos da Diáspora, Zareh Sinanyan, em Erevan, com quem discutiu assuntos relativos à forma como ambos os países se relacionam com as suas comunidades no estrangeiro.

O deputado do PS entregou a Zared Sinanyan o relatório que está será apresentado e votado no próximo dia 24 de junho, na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, sobre “Uma Política Europeia para as Diásporas”.

Zared Sinanyan mostrou grande interesse em conhecer os programas do Governo português de apoio ao regresso dos portugueses residentes no estrangeiro, designadamente o Programa Regressar e o Programa de Apoio ao Investimento da Diáspora.

A Arménia tem uma enorme diáspora em alguns países, da ordem dos 7 milhões de arménios, mais do que o dobro dos residentes no país, cuja população é de 3 milhões.

Paulo Pisco encontra-se na Arménia numa missão de observação Eleitoral do Conselho da Europa, para acompanhar as eleições antecipadas que se realizam este domingo, dia 20.