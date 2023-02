Paulo Pisco juntou candidatos socialistas portugueses às autárquicas luxemburguesas

O deputado do PS eleito pela Europa organizou na sexta-feira ao final do dia, com a Secção do Partido Socialista do Luxemburgo, um encontro com candidatos portugueses e lusófonos às eleições de 11 de junho.

Recorde-se que o Luxemburgo tem este ano eleições para as autarquias, estando presentes em todos os partidos um vasto e inédito número de candidatos portugueses e lusodescendentes.

O LSAP lançou também uma campanha que apela ao recenseamento que está aberto inclusivamente aos estrangeiros. “Com o slogan ‘Votar é um super poder’, os socialistas querem motivar os portugueses, e não só, a inscreverem-se nos cadernos eleitorais mas também a votar”, disse ao BOM DIA Joe Gomes, candidato na localidade de Pétange.

Juntaram-se ao encontro alguns candidatos luxemburgueses às eleições, incluindo o cabeça de lista do LSAP, o partido socialista luxemburguês, Gabriel Boisante, a parlamentar Cécile Hemmen, o burgomestre de Roeser e Secretário-Geral do LSAP Tom Jungen e Liz Braz, candidata dos socialistas em Esch-sur-Alzette e que é também a filha do ex-ministro da Justiça do Luxemburgo, o português Féliz Braz, além de Mili Tasch Fernandes, histórica do Partido Socialista no Luxemburgo.

Entre os candidatos e lusodescendentes estiveram presentes Anna Correia (Esch-sur-Alzette), Cátia Pereira, David Pereira, Luana Beiros, Manuel da Silva e João Miguel Reboredo (Differdange), Sandrine de Jesus, Adília de Sousa e Joe Gomes (Pétange), José Esteves (Schieren), Inês Peixoto (Bertrange), João Carlos Durão (Hesperange), Ângelo Lourenço (Roeser), Hernâni Gomes e Elisabete Soares (Luxemburgo) e Ricardo Baptista Barra (Walferdange).