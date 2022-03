Paulo Pisco junto aos portugueses de Paris e Clermont-Ferrand

Paulo Pisco, deputado eleito pelo círculo da Europa e cabeça de lista do Partido Socialista às legislativas que atualmente decorrem, vai estar, até domingo, junto da comunidade portuguesa em França.

De acordo com o comunicado de imprensa enviado ao BOM DIA, Paulo Pisco iniciou a sua deslocação oficial esta quinta-feira, 17 de março, com uma visita à exposição “Couples de Rêve”, que integra a Temporada Cruzada França- Portugal 2022, em Yerres.

No dia seguinte, pelas 12h00, o deputado do PS participa na inauguração da 18.ª edição da Semana da Gastronomia Portuguesa, organizada pela Rádio Alfa em Valenton, e às 19h30 do mesmo dia visita a Academia do Bacalhau de Paris.

No sábado, a agenda de Paulo Pisco reserva um encontro com a comunidade lusa na Casa de Portugal (Camponeses Minhotos), em Clermont-Ferrand, e no domingo, último dia da deslocação, estará na antena da Rádio Altitude, pelas 10h00 locais.