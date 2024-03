Paulo Pisco já dá possível vitória ao Chega e assume reeleição

O deputado socialista Paulo Pisco, cabeça de lista e eleito pela Europa nas Legislativas de 2022, anunciou esta terça-feira a sua possível reeleição ao BOM DIA, quando ainda estamos no final do segundo dia de contagem de votos. Contudo, mostrou-se dececionado pela também possibilidade de perder um lugar no seu círculo para um deputado do Chega.

Em jeito de rescaldo de mais um intenso dia de contagem de votos no Centro de Congressos de Lisboa, o governante mostrou-se satisfeito com a sua reeleição mas virou todas as suas atenções para o facto de ter também anunciado o seu segundo lugar na corrida ao círculo da Europa, clarificando que, segundo os dados esta segunda e terça-feira obtidos, será o Chega o grande vencedor neste círculo das comunidades portuguesas.

Recorde-se que ao final da tarde a SIC Notícias já noticiava a continuação da tendência de segunda-feira, dia em que o Chega teria 31.49% dos votos, o PS 26.74% e a AD 23.34%. Já por fora da Europa, a AD terminou o dia de ontem com 36.04%, o Chega com 25.51% e o PS com 22.45%.

Se a tendência se mantiver, pela Europa serão eleitos José Dias Fernandes (Chega) e Paulo Pisco (PS), e por Fora da Europa ganham mandatos José Cesário (AD) e Manuel Alves (Chega).

Recorde-se que a confirmarem-se estas projeções, o atual presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, candidato ao círculo Fora da Europa pela AD, fica de fora, tal como a socialista Nathalie de Oliveira, em 2022 eleita pelo círculo da Europa pelo PS.

O deputado Paulo Pisco remeteu novos comentários para quarta-feira, dia de contagem que pode ser decisivo.