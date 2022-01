Paulo Pisco foi a Paris buscar um ilustre apoio

Foi um encontro muito interessante e com conversas sem fim “sobre cultura, política, presença portuguesa no mundo e sociedade, com o diretor do Theatre de la Ville de Paris Emmanuel Demarcy-Mota, a quem agradeço imenso o apoio expresso à minha recandidatura pelo círculo da Europa”, afirmou Paulo Pisco nas redes sociais.

O deputado do PS, que se recandidata como cabeça de lista pela Europa, esteve nos últimos dias em França naquelas que serão as últimas ações de campanha. O apoio do conhecido Demarcy-Mota surge dias antes das eleições, mas quando muitos dos portugueses da diáspora já terão enviado os seus boletins de voto.

Paulo Pisco, antes de Paris, visitou Nantes onde se avistou com portugueses, mas também com o sice-presidente da câmara, Saluan Gildas. Em Bordéus, o parlamentar teve uma reunião com o maire de Lormont, Jean Touzeau, e o vereador Valdemar Félix.

Em Paris, além de vários encontros com a comunidade e artistas portugueses, Paulo Pisco assistiu à estreia do filme “Chu Teh-Chu” do realizador português Christophe Fonseca.