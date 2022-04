Paulo Pisco esteve em Palma de Maiorca com a comunidade portuguesa

O deputado Paulo Pisco, eleito pelo círculo eleitoral da Europa, visitou na semana passada a comunidade portuguesa em Palma de Maiorca. Entre jantares em restaurantes portugueses e visitas a empresas de membros da comunidade, o deputado foi também recebido na Câmara da cidade insular.

Na passada quinta-feira, o deputado jantou no restaurante La Lusitana, onde esteve com a comunidade e destacou a presença de duas vilafranquenses na ilha espanhola a partir das redes sociais.

Dia 22 de abril, reuniu com o vereador na Câmara de Palma, Daniel Oliveira, e com o “alcalde” (presidente da Câmara) da cidade, onde concluiu que a comunidade portuguesa está bem integrada e com quem o “ayuntamento” tem uma relação muito positiva. Seguiu-se a reunião com Omar Lamin, responsável pela área dos Direitos Humanos e Migrações no PS nas Ilhas Baleares, e com a eurodeputada espanhola Alicia Homs.

A visita de Paulo Pisco continuou no encontro com membros da comunidade no restaurante português S’Angel, onde foi recebido por lusodescendentes vindas da Venezuela para Espanha. Esteve ainda em visita à empresa de ótica de Pedro Costa, em Manacor.

A Bacalhoaria Nacional de Palma de Maiorca recebeu o deputado no sábado, antes da cerimónia de festejos do 25 de abril. O casal aveirense dono da bacalhoaria fornece produtos portugueses na ilha e está sediado em Campos. Depois seguiu-se uma paragem numa vila onde 10% da população é portuguesa, a Colonia de Saint Jordi.

O jantar foi na cerimónia do 25 de Abril organizada pela Casa Portuguesa de Maiorca, que festejou também o seu nono aniversário. A Casa de Portugal de Maiorca é presidida pelo conselheiro do CCP Fernando Cabaço, que acompanhou o deputado em vários momentos da visita.

Paulo Pisco deixou a mensagem no Facebook que foi “com muita satisfação que participou com a nossa comunidade em Palma de Maiorca na celebração do 25 de Abril e no 9° aniversário da Casa Portuguesa de Maiorca. Um encontro tanto mais relevante quanto se trata da primeira vez que um deputado foi ao encontro desta nossa importante comunidade, dependente do consulado de Barcelona. O meu agradecimento ao Sr. Fernando Cabaço (presidente da Casa Portuguesa de Maiorca) que, com o seu altruísmo e empenho, tanto tem ajudado a comunidade portuguesa nas ilhas Baleares”.