Paulo Pisco esteve em França e no Luxemburgo este fim de semana

O deputado Paulo Pisco, eleito pelo círculo eleitoral da Europa, visitou este fim-de-semana passada a comunidade portuguesa no Luxemburgo. Entre participações em aniversários e em eventos da comunidade, o deputado foi também recebido no Consulado-Geral de Portugal.

A viagem ao centro europeu havia começado com uma reunião da Comissão das Migrações, Refugiados e Pessoas Deslocadas da assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Na sexta-feira, seguiu para a celebração dos 40 anos da geminação entre Saint-Maur-des-Fossés e Leiria, onde ouviu Lúcia Araújo, Manuel Miranda e Lizzie, cantora francesa de fado.

No sábado, Paulo Pisco esteve presente com a comunidade num evento organizado pela Associação de Pais de Ettelbruck, numa iniciativa com a comunidade. Esteve também presente no 25º aniversário da Associação Humanitária Bairrada, onde referiu a importância da participação cívica e política dos portugueses no Luxemburgo, como forma de afirmação da comunidade e de ir ao encontro das expetativas das instituições luxemburgueses.

A noite terminou com a participação no 5º aniversário da Associação de Divulgação e Intervenção Educativa (ADIE), numa “iniciativa com o envolvimento dos alunos dos cursos de Português e dos pais, que levou a Soleuvre mais de 600 compatriotas”, como o deputado deixou nas redes sociais.

No domingo, o dia de Paulo Pisco começou com um encontro com o ministro da Economia, Franz Fayot, que é também dirigente do Partido Socialista Luxemburguês LSAP. A recente visita dos Grão-Duques a Lisboa e a cooperação entre os dois partidos foram um tema em discussão entre os dois socialistas.

A manhã continuou com uma visita ao stand do Centro de Apoio Social e Associativo na feira anual do Glacis, que o deputado refere com uma referência no movimento associativo no Luxemburgo. O dia terminou com um encontro dos militantes do PS no Luxemburgo, que se reuniu para discutir a organização do partido e a colaboração com o LSAP, tendo em vista, particularmente, as eleições locais do próximo ano.

Esta segunda-feira, encontrou-se com o cônsul de Portugal no Luxemburgo, Jorge Cruz, com quem também já tinha estado nos eventos da noite de sábado. Teve tabém a oportunidade de visitar o consulado-geral no Luxemburgo.